В Орле мошенники продают озонаторы под видом медицинских приборов

Продавцы обходят квартиры и, общаясь с конкретным человеком, предлагают приобрести, якобы, медицинский прибор, излечивающий все заболевания.

По факту гражданам (в основном, пожилого возраста) навязывается покупка обычного цифрового озонатора модели «Озон» с фунцией ионизации воздуха. Официально он является всего лишь «товаром бытового назначения».