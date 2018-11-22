Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.11.2018 Четверг 12:53
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле мошенники продают озонаторы под видом медицинских приборов

В Орле мошенники продают озонаторы под видом медицинских приборов

Версия для печати

22.11.2018

Продавцы обходят квартиры и, общаясь с конкретным человеком, предлагают приобрести, якобы, медицинский прибор, излечивающий все заболевания.

По факту гражданам (в основном, пожилого возраста) навязывается покупка обычного цифрового озонатора модели «Озон» с фунцией ионизации воздуха. Официально он является всего лишь «товаром бытового назначения».

В Роспотребнадзоре по Орловской области граждан просят внимательнее и осторожнее относиться к таким предложениям. Получить консультацию по данному вопросу можно по «горячей линии» Роспотребнадзора (4862) 41-52-52, а также по телефону Консультационного центра «Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области» (4862) 75-02-76.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьмошенничествоРоспотребнадзор

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50798

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.11.2018

Ветеран Великой Отечественной войны из Орла станет одним из героев книги «Лица Победы»

22.11.2018

Губернатор Андрей Клычков встретился с представителем АО «Роснано»

22.11.2018

В марте будущего года в Орловской области будет получена первая продукция нового предприятия

22.11.2018

В Советском районе Орла перекрыли одну из улиц

22.11.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о сокращении госдолга региона

$ USD65.9485(+0.36)22.11
€ EUR75.1483(-0.03)22.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online