В Орле мошенники продают озонаторы под видом медицинских приборов
22.11.2018
Продавцы обходят квартиры и, общаясь с конкретным человеком, предлагают приобрести, якобы, медицинский прибор, излечивающий все заболевания.
По факту гражданам (в основном, пожилого возраста) навязывается покупка обычного цифрового озонатора модели «Озон» с фунцией ионизации воздуха. Официально он является всего лишь «товаром бытового назначения».
В Роспотребнадзоре по Орловской области граждан просят внимательнее и осторожнее относиться к таким предложениям. Получить консультацию по данному вопросу можно по «горячей линии» Роспотребнадзора
Короткая ссылка obl1.ru/~/50798
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