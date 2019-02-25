В Орле мошенница обокрала пенсионерку, представившись сотрудницей газовой службы
25.02.2019
Добычей преступницы стала 21 тысяча рублей.
81-летняя орловчанка обнаружила пропажу спустя день после сомнительного визита. Как сообщили в Управлении МВД, пенсионерка не хотела пускать гостью в квартиру, помня о подобных случаях мошенничества, однако преступница оказалась очень настойчивой. После она отвлекла хозяйку разговором и похитила деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В его рамках сотрудники полиции проводят розыскные и следственные мероприятия.
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