В Орле мошенница обокрала пенсионерку, представившись сотрудницей газовой службы

Добычей преступницы стала 21 тысяча рублей.

81-летняя орловчанка обнаружила пропажу спустя день после сомнительного визита. Как сообщили в Управлении МВД, пенсионерка не хотела пускать гостью в квартиру, помня о подобных случаях мошенничества, однако преступница оказалась очень настойчивой. После она отвлекла хозяйку разговором и похитила деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В его рамках сотрудники полиции проводят розыскные и следственные мероприятия.