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Орел25.02.2019 Понедельник 14:01
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  3. В Орле мошенница обокрала пенсионерку, представившись сотрудницей газовой службы

В Орле мошенница обокрала пенсионерку, представившись сотрудницей газовой службы

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25.02.2019

Добычей преступницы стала 21 тысяча рублей.

81-летняя орловчанка обнаружила пропажу спустя день после сомнительного визита. Как сообщили в Управлении МВД, пенсионерка не хотела пускать гостью в квартиру, помня о подобных случаях мошенничества, однако преступница оказалась очень настойчивой. После она отвлекла хозяйку разговором и похитила деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В его рамках сотрудники полиции проводят розыскные и следственные мероприятия.

Теги:ОрёлОрловская область

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