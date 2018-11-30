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Орел30.11.2018 Пятница 11:40
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  3. В Орле молодой мужчина свёл счёты с жизнью, спрыгнув в Оку с Герценского моста

В Орле молодой мужчина свёл счёты с жизнью, спрыгнув в Оку с Герценского моста

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30.11.2018

Такова предварительная версия событий.

Как сообщает Управление МЧС, накануне в 15 часов 58 минут в службу спасения поступило сообщение от очевидца происшествия.

Спасатели выехали на место и обнаружили у правого берега реки отверстие во льду — следы от падения человека с высоты.

В 17 часов 39 минут тело погибшего извлекли из воды. Пока известно лишь то, что на вид ему от 20 до 25 лет.

В обстоятельствах его гибели разбираются правоохранительные органы.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьсуицидМЧС

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