В Орле молодой мужчина свёл счёты с жизнью, спрыгнув в Оку с Герценского моста

Такова предварительная версия событий.

Как сообщает Управление МЧС, накануне в 15 часов 58 минут в службу спасения поступило сообщение от очевидца происшествия.

Спасатели выехали на место и обнаружили у правого берега реки отверстие во льду — следы от падения человека с высоты.

В 17 часов 39 минут тело погибшего извлекли из воды. Пока известно лишь то, что на вид ему от 20 до 25 лет.

В обстоятельствах его гибели разбираются правоохранительные органы.