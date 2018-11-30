В Орле молодой мужчина свёл счёты с жизнью, спрыгнув в Оку с Герценского моста
30.11.2018
Такова предварительная версия событий.
Как сообщает Управление МЧС, накануне в 15 часов 58 минут в службу спасения поступило сообщение от очевидца происшествия.
Спасатели выехали на место и обнаружили у правого берега реки отверстие во льду — следы от падения человека с высоты.
В 17 часов 39 минут тело погибшего извлекли из воды. Пока известно лишь то, что на вид ему от 20 до 25 лет.
В обстоятельствах его гибели разбираются правоохранительные органы.
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