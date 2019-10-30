В Орле молодая девушка попала в ДТП и оказалась в больнице

Авария случилась в 1 час 55 минут между остановками общественного транспорта «Университет» и «Военно-исторический музей».

27-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигался по направлению в центр города. Проезжая мимо сквера Комсомольцев, он не справился с управлением и врезался в бордюр, а затем ещё и в дерево.

Девушка 2000 года рождения, ехавшая на пассажирском сиденье, получила многочисленные травмы. Пострадавшую госпитализировали.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.