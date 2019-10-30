Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел30.10.2019 Среда 13:00
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле молодая девушка попала в ДТП и оказалась в больнице

В Орле молодая девушка попала в ДТП и оказалась в больнице

Версия для печати

30.10.2019

Авария случилась в 1 час 55 минут между остановками общественного транспорта «Университет» и «Военно-исторический музей».

27-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигался по направлению в центр города. Проезжая мимо сквера Комсомольцев, он не справился с управлением и врезался в бордюр, а затем ещё и в дерево.

Девушка 2000 года рождения, ехавшая на пассажирском сиденье, получила многочисленные травмы. Пострадавшую госпитализировали.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58059

Добавил новость: 

Другие новости раздела

30.10.2019

Орловчанин поплатился жизнью за отказ поздороваться

30.10.2019

Mercedes-Benz сбил 15-летнего подростка на переходе

30.10.2019

В Орловской области память Тургенева почтят необычным образом

30.10.2019

«Фронтовики» обучили орловчан ходить по-европейски

30.10.2019

Орловчанам предлагают встретиться с «Страшными воспоминаниями»

$ USD63.832(-0.04)30.10
€ EUR70.7769(-0.06)30.10

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online