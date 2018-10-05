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Орел05.10.2018 Пятница 17:25
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В Орле могут "уточнить" название улицы Воробьёва

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05.10.2018

В Орле в микрорайоне «Зареченский» могут переименовать улицу. Название «улица Воробьёва» могут изменить на «улица развездчика Воробьёва».

С таким предложением вышел внук участника Великой Отечественной войны и ветерана внешней разведки.

Пока что администрация Орла решила узнать мнение жителей города. Опрос на данную тему проводится на главной странице сайта мэрии. Проголосовать можно до 4-го ноября.

Иван Воробьёв родился в 1918-м году. В 1939-м году начал служить в Управлении НКВД по Орловской области.

В 1942-м году в оккупированном Орле под руководством Воробьёва действовала разведгруппа сотрудников органов государственной безопасности. Сведения, полученные этой группой, сыграли важную роль при проведении военной операции по освобождению областного центра.

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