В Орле могут построить «Литературный городок»
07.02.2019
Об этом на выездном заседании «Российского союза строителей», которое состоялось в Орле 6 февраля, рассказал исполнительный директор компании «Орёлстрой» Андрей Урванов.
Так будет называться новый жилой комплекс малоэтажной застройки. Ожидается, что он будет состоять из двух- и пятиэтажных домов.
Район планируется построить не в центре Орла, но в его пределах. Одним из плюсов нового ЖК будет благоприятная экологическая обстановка. Об этом сообщает «РИА 57».
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