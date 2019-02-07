В Орле могут построить «Литературный городок»

Об этом на выездном заседании «Российского союза строителей», которое состоялось в Орле 6 февраля, рассказал исполнительный директор компании «Орёлстрой» Андрей Урванов.

Так будет называться новый жилой комплекс малоэтажной застройки. Ожидается, что он будет состоять из двух- и пятиэтажных домов.

Район планируется построить не в центре Орла, но в его пределах. Одним из плюсов нового ЖК будет благоприятная экологическая обстановка. Об этом сообщает «РИА 57».