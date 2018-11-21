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Орел21.11.2018 Среда 12:04
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В Орле могут отменить льготы на аренду муниципальной недвижимости

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21.11.2018

Такое предложение уже приняли на профильном комитете Городского совета народных депутатов.

Отменить льготы и преференции планируется с 1 января 2019 сроком на один год.

Как подсчитали в мэрии, в этом году из-за льгот городской бюджет недополучит 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Окончательно предложение рассмотрят на сессии горсовета 29 ноября.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгорсоветльготы

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