В Орле могут отменить льготы на аренду муниципальной недвижимости

Такое предложение уже приняли на профильном комитете Городского совета народных депутатов.

Отменить льготы и преференции планируется с 1 января 2019 сроком на один год.

Как подсчитали в мэрии, в этом году из-за льгот городской бюджет недополучит 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Окончательно предложение рассмотрят на сессии горсовета 29 ноября.