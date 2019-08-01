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Орел01.08.2019 Четверг 13:38
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  3. В Орле могут благоустроить ещё один крупный объект

В Орле могут благоустроить ещё один крупный объект

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01.08.2019

В честь годовщины Победы в областном центре могут привести в порядок площадь Жукова.

Эскизный проект благоустройства готов. Его должны рассмотреть на градостроительном совете. Если совет даст «добро», следующим этапом будет разработка детальных проекта и сметы. Об этом сообщили в мэрии.

Реализовать планы собираются уже в следующем году — в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также в администрации Орла сообщили о планах убрать с площади Жукова шатёр Орловского цирка.

Теги:ОрёлОрловская область

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