В Орле могут благоустроить ещё один крупный объект
01.08.2019
В честь годовщины Победы в областном центре могут привести в порядок площадь Жукова.
Эскизный проект благоустройства готов. Его должны рассмотреть на градостроительном совете. Если совет даст «добро», следующим этапом будет разработка детальных проекта и сметы. Об этом сообщили в мэрии.
Реализовать планы собираются уже в следующем году — в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Также в администрации Орла сообщили о планах убрать с площади Жукова шатёр Орловского цирка.
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