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Орел17.09.2019 Вторник 12:23
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В Орле Mercedes въехал в детскую поликлинику сквозь забор

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17.09.2019

ДТП случилось сегодня утром в Орле на улице Герцена у здания детской поликлиники № 3.

Легковой автомобиль Mercedes серого цвета врезался в ограждение, снёс секцию и заехал на газон. По предварительной информации, авария обошлась без других серьёзных последствий.

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Фото: группа «ДТП Орёл и автохамы» «Вконтакте»

Теги:Орловская областьдорожное происшествие

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