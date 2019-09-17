В Орле Mercedes въехал в детскую поликлинику сквозь забор

ДТП случилось сегодня утром в Орле на улице Герцена у здания детской поликлиники № 3.

Легковой автомобиль Mercedes серого цвета врезался в ограждение, снёс секцию и заехал на газон. По предварительной информации, авария обошлась без других серьёзных последствий.

Фото: группа «ДТП Орёл и автохамы» «Вконтакте»