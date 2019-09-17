В Орле Mercedes въехал в детскую поликлинику сквозь забор
17.09.2019
ДТП случилось сегодня утром в Орле на улице Герцена у здания детской поликлиники № 3.
Легковой автомобиль Mercedes серого цвета врезался в ограждение, снёс секцию и заехал на газон. По предварительной информации, авария обошлась без других серьёзных последствий.
Фото: группа «ДТП Орёл и автохамы» «Вконтакте»
Короткая ссылка obl1.ru/~/57250
Другие новости раздела
17.09.2019
Жизнь орловских водителей усложнится
17.09.2019
В Орле сменился «главный по культуре»
$ USD63.8272(-0.64)17.09
€ EUR70.6695(-0.86)17.09
Наш опрос
Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.