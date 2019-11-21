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Орел21.11.2019 Четверг 11:34
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В Орле матери и сыну могут дать по 18 лет за тяжкое преступление

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21.11.2019

Такой срок заключения в колонии общего режима запросило для подсудимых обвинение.

Дело рассматривается в Орловском районном суде. Мать и сын обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств (героина) в крупном размере.

Следующее судебное заседание состоится 22 ноября.

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