В Орле матери и сыну могут дать по 18 лет за тяжкое преступление
21.11.2019
Такой срок заключения в колонии общего режима запросило для подсудимых обвинение.
Дело рассматривается в Орловском районном суде. Мать и сын обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств (героина) в крупном размере.
Следующее судебное заседание состоится 22 ноября.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58553
Другие новости раздела
$ USD64.0213(+0.25)21.11
€ EUR70.8524(+0.22)21.11
Наш опрос
В осеннем субботнике в Орле приняли участие 27 тысяч человек. Ваше отношение?