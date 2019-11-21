В Орле матери и сыну могут дать по 18 лет за тяжкое преступление

Такой срок заключения в колонии общего режима запросило для подсудимых обвинение.

Дело рассматривается в Орловском районном суде. Мать и сын обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств (героина) в крупном размере.

Следующее судебное заседание состоится 22 ноября.