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В Орле машина загорелась в необычном месте

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29.07.2019

Ночью 28 июля в Орле в микрорайоне «Зареченский» загорелся автомобиль. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Пожар произошёл на Престижной улице, судя по фотографиям с места происшествия, на территории автомойки. Обошлось без погибших и пострадавших.

Последствия ЧП ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательной части № 1.

Теги:ОрёлОрловская область

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