В Орле машина загорелась в необычном месте

Ночью 28 июля в Орле в микрорайоне «Зареченский» загорелся автомобиль. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Пожар произошёл на Престижной улице, судя по фотографиям с места происшествия, на территории автомойки. Обошлось без погибших и пострадавших.

Последствия ЧП ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательной части № 1.