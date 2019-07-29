В Орле машина загорелась в необычном месте
29.07.2019
Ночью 28 июля в Орле в микрорайоне «Зареченский» загорелся автомобиль. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
Пожар произошёл на Престижной улице, судя по фотографиям с места происшествия, на территории автомойки. Обошлось без погибших и пострадавших.
Последствия ЧП ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательной части № 1.
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