В Орле машина перевернулась «на 180 градусов»

Авария случилась 20 октября около 20:00 на перекрёстке улицы 4-й Курской и переулка Речного. Столкнулись «Шевроле-Нива» и ВАЗ-2112. В итоге последняя машина перевернулась на крышу.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, ДТП обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: Управление МЧС по Орловской области