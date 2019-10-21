В Орле машина перевернулась «на 180 градусов»
21.10.2019
Авария случилась 20 октября около 20:00 на перекрёстке улицы 4-й Курской и переулка Речного. Столкнулись «Шевроле-Нива» и ВАЗ-2112. В итоге последняя машина перевернулась на крышу.
Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, ДТП обошлось без погибших и пострадавших.
Фото: Управление МЧС по Орловской области
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