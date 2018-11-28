В Орле маршрутка сбила пенсионера на пешеходном переходе
28.11.2018
Об этом сообщает Управление ГИБДД.
ДТП произошло накануне в 10 часов 25 минут на Московской улице у дома 175. 82-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил маршрутный «ПАЗ».
Пострадавшего с травмами доставили в больницу Семашко.
По факту ДТП проводится проверка.
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