В Орле маршрутка сбила пенсионера на пешеходном переходе

Об этом сообщает Управление ГИБДД.

ДТП произошло накануне в 10 часов 25 минут на Московской улице у дома 175. 82-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил маршрутный «ПАЗ».

Пострадавшего с травмами доставили в больницу Семашко.

По факту ДТП проводится проверка.