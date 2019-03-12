В Орле ливневую канализацию готовят к тёплому периоду года
12.03.2019
Об этом сообщили в мэрии.
На данный момент промыты ливневые канализации на улицах Автовокзальной и Машкарина, а также на участке между улицами 1-я Посадская и Черкасская.
Кроме того, ведётся деятельность по восстановлению ливневых колодцев. На данный момент такие работы проведены на улицах Комсомольской, Автовокзальной, Емлютина, 1-й Посадской, Энгельса, Трудовых резервов, 1-й Курской, Пушкина, Андрианова, Рощинской, Машкарина и на Московском шоссе.
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