В Орле ливневую канализацию готовят к тёплому периоду года

Об этом сообщили в мэрии.

На данный момент промыты ливневые канализации на улицах Автовокзальной и Машкарина, а также на участке между улицами 1-я Посадская и Черкасская.

Кроме того, ведётся деятельность по восстановлению ливневых колодцев. На данный момент такие работы проведены на улицах Комсомольской, Автовокзальной, Емлютина, 1-й Посадской, Энгельса, Трудовых резервов, 1-й Курской, Пушкина, Андрианова, Рощинской, Машкарина и на Московском шоссе.