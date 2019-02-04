В Орле ледяная глыба упала на автомобиль ВАЗ-2106

ЧП случилось в районе Центрального рынка сегодня. Об этом сообщают «Орловские новости». Ранее сегодня же лёд, упавший с крыши, повредил ВАЗ-2115, припаркованный в Орле в Почтовом переулке.

Фото: «Орловские новости»