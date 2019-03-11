В Орле «Лада» сбила женщину

ДТП случилось 9 марта на Наугорском шоссе у дома № 50. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель «Лады Ларгус», начиная движение задним ходом, сбил женщину-пешехода. Пострадавшую доставили в больницу имени Семашко на «Скорой Помощи». Врачи осмотрели орловчанку и назначили ей амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.