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В Орле «Лада» сбила женщину

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11.03.2019

ДТП случилось 9 марта на Наугорском шоссе у дома № 50. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель «Лады Ларгус», начиная движение задним ходом, сбил женщину-пешехода. Пострадавшую доставили в больницу имени Семашко на «Скорой Помощи». Врачи осмотрели орловчанку и назначили ей амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

Теги:ОрёлОрловская область

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