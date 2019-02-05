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Орел05.02.2019 Вторник 10:50
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  3. В Орле «Лада Гранта» сбила несовершеннолетнего на переходе

В Орле «Лада Гранта» сбила несовершеннолетнего на переходе

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05.02.2019

Водитель не уступил дорогу 16-летнему орловцу.

ДТП случилось 4 февраля на улице Революции у дома 5. Юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель двигался со стороны Набережной Дубровинского в сторону Московской улицы. Об этом сообщает Управление ГИБДД.

Пострадавшего доставили в центр имени Круглой и оказали ему медицинскую помощь. Затем врачи отпустили его на амбулаторное лечение.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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