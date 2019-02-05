В Орле «Лада Гранта» сбила несовершеннолетнего на переходе
05.02.2019
Водитель не уступил дорогу 16-летнему орловцу.
ДТП случилось 4 февраля на улице Революции у дома 5. Юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель двигался со стороны Набережной Дубровинского в сторону Московской улицы. Об этом сообщает Управление ГИБДД.
Пострадавшего доставили в центр имени Круглой и оказали ему медицинскую помощь. Затем врачи отпустили его на амбулаторное лечение.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52623
Другие новости раздела
05.02.2019
За минувший год жители Орловской области заплатили 886 тысяч рублей штрафов за нарушения «антитабачного закона»
05.02.2019
Управление ГИБДД по Орловской области рассказало об установке приборов фотофиксации на 5 февраля
$ USD65.5859(-0.07)05.02
€ EUR75.0565(-0.09)05.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?