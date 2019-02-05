В Орле «Лада Гранта» сбила несовершеннолетнего на переходе

Водитель не уступил дорогу 16-летнему орловцу.

ДТП случилось 4 февраля на улице Революции у дома 5. Юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель двигался со стороны Набережной Дубровинского в сторону Московской улицы. Об этом сообщает Управление ГИБДД.

Пострадавшего доставили в центр имени Круглой и оказали ему медицинскую помощь. Затем врачи отпустили его на амбулаторное лечение.