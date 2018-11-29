В Орле КСП выявила нарушения при закупке песко-соляной смеси на 9 миллионов рублей

Сегодня об этом на сессии Горсовета сообщил зампред городского парламента Владимир Негин.

Об этом сообщают «Орловские новости».

Горадминистрации поручили провести служебную проверку и принять решение по её итогам до 15 декабря. Глава администрации Орла Александр Муромский сообщил, что эта работа уже ведётся.