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Орел14.08.2019 Среда 13:47
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  3. В Орле «крышуют» 35 зданий

В Орле «крышуют» 35 зданий

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14.08.2019

Столько многоквартирных домов приведут в порядок свои кровли за счёт средств Фонда капитального ремонта до конца текущего года. Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации Орла.

При этом на двух объектах (в домах по Узловой, 3, и Фомина, 23) работы уже завешены. По пяти адресам они активно идут. Ещё по двум домам выбраны подрядчики, а ещё по одному — объявлен конкурс на выбор подрядчика.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил держать данный вопрос на строгом контроле и следить за соблюдением необходимых темпов ремонтных работ.

Теги:ОрёлОрловская область

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