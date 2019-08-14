В Орле «крышуют» 35 зданий

Столько многоквартирных домов приведут в порядок свои кровли за счёт средств Фонда капитального ремонта до конца текущего года. Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации Орла.

При этом на двух объектах (в домах по Узловой, 3, и Фомина, 23) работы уже завешены. По пяти адресам они активно идут. Ещё по двум домам выбраны подрядчики, а ещё по одному — объявлен конкурс на выбор подрядчика.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил держать данный вопрос на строгом контроле и следить за соблюдением необходимых темпов ремонтных работ.