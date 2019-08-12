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В Орле компании спорят за контракт на ремонт тротуаров

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12.08.2019

Право ремонтировать тротуары на Московской улице досталось компании «Артстрой» по итогам аукциона. Она являлась его единственным участником. Правда, контракт на проведение работ пока не заключён.

ООО «Уралстрой» и «Равелин», тоже претендовавшие на участие в этом аукционе, но не допущенные на него, подали жалобы в Управление ФАС по Орловской области. В связи с этим торги приостановлены до рассмотрения этих обращений.

Стоимость работ на Московской составляет 49 миллионов рублей. Завершить ремонт тротуаров нужно до 20 ноября.

Теги:ОрёлОрловская область

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