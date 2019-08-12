В Орле компании спорят за контракт на ремонт тротуаров
12.08.2019
Право ремонтировать тротуары на Московской улице досталось компании «Артстрой» по итогам аукциона. Она являлась его единственным участником. Правда, контракт на проведение работ пока не заключён.
ООО «Уралстрой» и «Равелин», тоже претендовавшие на участие в этом аукционе, но не допущенные на него, подали жалобы в Управление ФАС по Орловской области. В связи с этим торги приостановлены до рассмотрения этих обращений.
Стоимость работ на Московской составляет 49 миллионов рублей. Завершить ремонт тротуаров нужно до 20 ноября.
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