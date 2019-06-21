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Орел21.06.2019 Пятница 15:22
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В Орле комитет Горсовета провёл выездное заседание в аптеке

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21.06.2019

Заседание комитета по экономической политике прошло на Октябрьской улице в здании муниципальной «Аптеки № 53».

Учреждение судится с администрацией города. В настоящий момент в судебном процессе объявлен перерыв. Стороны прорабатывают условия мирового соглашения.

Как сообщает пресс-служба Горсовета, причина конфликта — в том, что, после возвращения помещений муниципальных аптек в городскую казну в 2016 году, учреждение, вынужденное арендовать площади у мэрии, понесло значительные финансовые потери.

Чтобы исправить ситуацию, руководство аптеки планирует отказаться от аренды некоторых площадей и перенести производство лекарственных средств в другое помещение. Между тем, данная аптека — единственная во всей Орловской области, где изготавливаются антисептические лекарственные средства.

Теги:ОрёлОрловская область

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