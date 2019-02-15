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Орел15.02.2019 Пятница 18:23
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В Орле колесо маршрутки отвалилось на ходу и попало в автомобиль

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15.02.2019

Дорожный инцидент произошёл 14 февраля у ДК «Металлург».

Автобус ехал в сторону больницы имени Боткина. «Дало слабину» заднее правое колесо.

Видеозапись с регистратора автомобиля, в который попало колесо, опубликована на YouTube пользователем OLL Cool.

Теги:ОрёлОрловская областьДТП

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