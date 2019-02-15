В Орле колесо маршрутки отвалилось на ходу и попало в автомобиль

Дорожный инцидент произошёл 14 февраля у ДК «Металлург».

Автобус ехал в сторону больницы имени Боткина. «Дало слабину» заднее правое колесо.

Видеозапись с регистратора автомобиля, в который попало колесо, опубликована на YouTube пользователем OLL Cool.