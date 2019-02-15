В Орле колесо маршрутки отвалилось на ходу и попало в автомобиль
15.02.2019
Дорожный инцидент произошёл 14 февраля у ДК «Металлург».
Автобус ехал в сторону больницы имени Боткина. «Дало слабину» заднее правое колесо.
Видеозапись с регистратора автомобиля, в который попало колесо, опубликована на YouTube пользователем OLL Cool.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52905
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