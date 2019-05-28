В Орле к летнему сезону подготовят 138 спортивных объектов
28.05.2019
В их числе футбольные поля с искусственным покрытием, баскетбольные, волейбольные и универсальные спортплощадки. Об этом на рабочем совещании в администрации города сообщила замначальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Наталья Андреева.
По ее словам, летом для горожан планируется провести более 30 спортивных мероприятий на открытом воздухе: чемпионаты и первенства Орла по различным видам спорта, массовые соревнования, фестиваль уличного баскетбола, легкоатлетический пробег и другие.
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