В Орле к летнему сезону подготовят 138 спортивных объектов

В их числе футбольные поля с искусственным покрытием, баскетбольные, волейбольные и универсальные спортплощадки. Об этом на рабочем совещании в администрации города сообщила замначальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Наталья Андреева.

По ее словам, летом для горожан планируется провести более 30 спортивных мероприятий на открытом воздухе: чемпионаты и первенства Орла по различным видам спорта, массовые соревнования, фестиваль уличного баскетбола, легкоатлетический пробег и другие.