Не все жилые дома в Орле готовы к холодам

Семь из них — это многоквартирные жилые дома с центральным отоплением, оставшиеся без управления. Чтобы решить эту проблему, из резервного фонда выделят 156 тысяч 700 рублей. На данные средства дома подготовят к зиме до начала отопительного периода.

Остальные 1883 жилых домов уже готовы к новому отопительному сезону. Также паспорта готовности получили: 31 учреждение здравоохранения, 76 детсадов и 47 школ. Об этом сообщили в мэрии Орла.