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Не все жилые дома в Орле готовы к холодам

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16.09.2019

Семь из них — это многоквартирные жилые дома с центральным отоплением, оставшиеся без управления. Чтобы решить эту проблему, из резервного фонда выделят 156 тысяч 700 рублей. На данные средства дома подготовят к зиме до начала отопительного периода.

Остальные 1883 жилых домов уже готовы к новому отопительному сезону. Также паспорта готовности получили: 31 учреждение здравоохранения, 76 детсадов и 47 школ. Об этом сообщили в мэрии Орла.

Теги:Орловская областьадминистрация Орлаотопительный сезон

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