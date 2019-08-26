В Орле изменили правила бюджетного новоселья
26.08.2019
Администрация Орла внесла изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».
Мэрия регламентировала порядок получения новых квартир, предоставляемых застройщиками на безвозмездных основаниях.
Ранее региональный закон позволил муниципальным властям выделять строительным компаниям государственную землю под многоэтажную застройку на выгодных условиях. В обмен на такие преференции компании должны отдавать мэрии часть квартир в новых домах, построенных на «выгодной» земле.
Теперь на переселение в такие квартиры могут рассчитывать и граждане, которых расселяют из аварийных домов.
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