Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел01.02.2019 Пятница 12:23
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле изменение тарифов на проезд в общественном транспорте отложили до 10 февраля

В Орле изменение тарифов на проезд в общественном транспорте отложили до 10 февраля

Версия для печати

01.02.2019

Такое постановление подписал глава администрации Орла Александр Муромский.

До этой даты во всех маршрутках города должны появиться валидаторы — устройства для считывания информации с карт. Сейчас ими оборудована только треть автобусов.

Согласно новым тарифам, платить за одну поездку (как в маршрутках, так и в трамваях и троллейбусах) придётся 20 рублей при наличном расчёте и прежние 17 рублей при безналичном расчёте.

Что касается проездных, то гражданам месячный проездной билет на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус) обойдётся в 600 рублей, на 2 вида — 700 рублей. Для организаций цена составит 800 и 900 рублей соответственно.

Стоимость электронного проездного билета длительного пользования составит 450 рублей за 30 поездок или 750 рублей за 50 поездок.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52546

Добавил новость: 

Другие новости раздела

01.02.2019

Мошенники, представляясь «сотрудниками банка», похитили у жителя Орловской области 360 тысяч рублей

01.02.2019

Число отсроченных рецептов для «льготников» Орловской области сократилось с 90 до 6

01.02.2019

В Орловской области экс-глава отделения «Сбербанка» пыталась восстановиться в должности через областной суд

01.02.2019

В Орловской области в «Лыжне России» примут участие 1500 человек

01.02.2019

В Орловской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика

$ USD65.3577(-0.74)01.02
€ EUR75.2006(-0.37)01.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online