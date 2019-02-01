В Орле изменение тарифов на проезд в общественном транспорте отложили до 10 февраля

Такое постановление подписал глава администрации Орла Александр Муромский.

До этой даты во всех маршрутках города должны появиться валидаторы — устройства для считывания информации с карт. Сейчас ими оборудована только треть автобусов.

Согласно новым тарифам, платить за одну поездку (как в маршрутках, так и в трамваях и троллейбусах) придётся 20 рублей при наличном расчёте и прежние 17 рублей при безналичном расчёте.

Что касается проездных, то гражданам месячный проездной билет на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус) обойдётся в 600 рублей, на 2 вида — 700 рублей. Для организаций цена составит 800 и 900 рублей соответственно.

Стоимость электронного проездного билета длительного пользования составит 450 рублей за 30 поездок или 750 рублей за 50 поездок.