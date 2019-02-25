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  3. В Орле из-за неосторожного обращения с огнём при курении загорелась квартира

В Орле из-за неосторожного обращения с огнём при курении загорелась квартира

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25.02.2019

Пожар произошёл 23 февраля вечером в переулке Матроса Силякова на четвёртом этаже многоквартирного дома в однокомнатной квартире.

В результате ЧП пострадала мебель и обои.

Всего за эти выходные сотрудники МЧС в Орловской области 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров и ещё 7 — на другие ЧП.

Теги:ОрёлОрловская область

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