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  3. В Орле из-за кишечной палочки на 60 суток закрыли Hotcafe

В Орле из-за кишечной палочки на 60 суток закрыли Hotcafe

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26.02.2019

Решение о приостановке работы заведения общепита принял Советский районный суд Орла. Однако само кафе находится в Северном районе.

Как установил Роспотребнадзор, в заведении нарушались санитарные и эпидемиологические требования. В частности, в четырёх смывах, взятых с разделочной доски, стола, ковша для варки и чайных чашек, обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Теги:ОрёлОрловская область

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