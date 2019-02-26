В Орле из-за кишечной палочки на 60 суток закрыли Hotcafe

Решение о приостановке работы заведения общепита принял Советский районный суд Орла. Однако само кафе находится в Северном районе.

Как установил Роспотребнадзор, в заведении нарушались санитарные и эпидемиологические требования. В частности, в четырёх смывах, взятых с разделочной доски, стола, ковша для варки и чайных чашек, обнаружены бактерии группы кишечной палочки.