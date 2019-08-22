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Орел22.08.2019 Четверг 11:38
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  3. В Орле ищут желающих заработать 31 миллион 730 тысяч рублей

В Орле ищут желающих заработать 31 миллион 730 тысяч рублей

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22.08.2019

Такова начальная (максимальная) цена контракта на благоустройство сквера Комсомольцев.

Приём заявок начался 16 августа и завершится 28 числа. Торги состоятся на следующий день.

В роли заказчика выступает Управление Коммунальным Хозяйством города Орла.

Теги:ОрёлОрловская областьконтрактаукционторгисквер КомсомольцевУКХ

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