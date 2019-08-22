В Орле ищут желающих заработать 31 миллион 730 тысяч рублей

Такова начальная (максимальная) цена контракта на благоустройство сквера Комсомольцев.

Приём заявок начался 16 августа и завершится 28 числа. Торги состоятся на следующий день.

В роли заказчика выступает Управление Коммунальным Хозяйством города Орла.