В Орле ищут желающих заработать 31 миллион 730 тысяч рублей
22.08.2019
Такова начальная (максимальная) цена контракта на благоустройство сквера Комсомольцев.
Приём заявок начался 16 августа и завершится 28 числа. Торги состоятся на следующий день.
В роли заказчика выступает Управление Коммунальным Хозяйством города Орла.
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