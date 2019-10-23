В Орле ищут свидетелей столкновения «Форда» и «Кавасаки»
23.10.2019
Автомобиль и мотоцикл столкнулись 19 октября в 20:35 рядом с домом по Московской улице, 122, на нерегулируемом перекрёстке.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, а также соответствующими записями с видеорегистраторов, просят связаться с Управлением ГИБДД по Орловской области по телефонам
Короткая ссылка obl1.ru/~/57939
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