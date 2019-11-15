В Орле ищут ребенка

Судебные приставы Красноярского края обратились за помощью в розыске несовершеннолетнего ребенка, увезенного отцом в неизвестном направлении, в УФССП России по Орловской области. По решению суда Советского района Красноярска пятилетнего Рамира Савельева отец должен был передать матери. Мужчина не исполнил решение суда добровольно. По имеющейся информации, он увёз мальчика в неизвестном направлении. Нескольких месяцев установить местонахождения отца и ребенка не представляется возможным.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Павла Савельева и его малолетнего сына Рамира просят сообщить по телефону дежурной части Управления ФССП России по Орловской области 72-63-79 или в ближайший отдел судебных приставов.