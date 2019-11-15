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Орел15.11.2019 Пятница 10:36
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В Орле ищут ребенка

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15.11.2019

Судебные приставы Красноярского края обратились за помощью в розыске несовершеннолетнего ребенка, увезенного отцом в неизвестном направлении, в УФССП России по Орловской области. По решению суда Советского района Красноярска пятилетнего Рамира Савельева отец должен был передать матери. Мужчина не исполнил решение суда добровольно. По имеющейся информации, он увёз мальчика в неизвестном направлении. Нескольких месяцев установить местонахождения отца и ребенка не представляется возможным.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Павла Савельева и его малолетнего сына Рамира просят сообщить по телефону дежурной части Управления ФССП России по Орловской области 72-63-79 или в ближайший отдел судебных приставов.

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