В Орле исчезли сомнительные вывески

ООО «Аптека «Апрель Белгород» выполнило предписание Управления ФАС по Орловской области и сняла вывески с надписью «Аптечный склад». Также данное словосочетание больше не используется компанией на кассовых чеках и в рекламных сообщениях.

ФАС указало компании на нарушение ещё несколько лет назад. По мнению антимонопольщиков, использовать такое название в данном случае нельзя, так как организация занимается только розничной торговлей по соответствующим ценам. Словосочетание «Аптечный склад», пусть и косвенным образом, но вводило потребителей в заблуждение.

Однако ООО не стало исполнять предписание сразу. ФАС привлекло компанию к административной ответственности в виде штрафа в 300 тысяч рублей. «Аптека «Апрель Белгород» пыталась обжаловать взыскание в арбитражном суде, однако потерпела в этом неудачу.