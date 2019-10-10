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Орел10.10.2019 Четверг 12:38
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В Орле исчезли сомнительные вывески

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10.10.2019

ООО «Аптека «Апрель Белгород» выполнило предписание Управления ФАС по Орловской области и сняла вывески с надписью «Аптечный склад». Также данное словосочетание больше не используется компанией на кассовых чеках и в рекламных сообщениях.

ФАС указало компании на нарушение ещё несколько лет назад. По мнению антимонопольщиков, использовать такое название в данном случае нельзя, так как организация занимается только розничной торговлей по соответствующим ценам. Словосочетание «Аптечный склад», пусть и косвенным образом, но вводило потребителей в заблуждение.

Однако ООО не стало исполнять предписание сразу. ФАС привлекло компанию к административной ответственности в виде штрафа в 300 тысяч рублей. «Аптека «Апрель Белгород» пыталась обжаловать взыскание в арбитражном суде, однако потерпела в этом неудачу.

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