В Орле иномарка столкнулась с маршруткой, пострадали трое детей

ДТП случилось на улице Тургенева рядом с торговым центром «Водолей» 26 февраля в 7 часов 40 минут.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, транспортные средства двигались в одном направлении. Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» допустила столкновение с автобусом ПАЗ. От сильного удара легковую машину развернуло.

Пострадали 3-летний пассажир иномарки и пассажиры маршрутки 16 и 17 лет. Однако госпитализация никому из них не потребовалась.