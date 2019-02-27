В Орле иномарка столкнулась с маршруткой, пострадали трое детей
27.02.2019
ДТП случилось на улице Тургенева рядом с торговым центром «Водолей» 26 февраля в 7 часов 40 минут.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, транспортные средства двигались в одном направлении. Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» допустила столкновение с автобусом ПАЗ. От сильного удара легковую машину развернуло.
Пострадали 3-летний пассажир иномарки и пассажиры маршрутки 16 и 17 лет. Однако госпитализация никому из них не потребовалась.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53135
Другие новости раздела
27.02.2019
В Орле подрядчик, который должен ремонтировать Красный мост по гарантии, не выходит на контакт
$ USD65.6182(+0.36)27.02
€ EUR74.4898(+0.4)27.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?