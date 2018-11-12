В Орле иномарка сбила семилетнюю девочку
12.11.2018
Авария случилась 10 ноября в 13:20 в Северном районе Орла на улице Маринченко у дома № 31.
Водитель «Ауди» допустил наезд на ребёнка, который переходил дорогу в неположенном месте. Однако госпитализация не понадобилась. Врачи отпустили девочку на амбулаторное лечение.
Как сообщает Управление ГИБДД, по факту ДТП проводится проверка.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50448
Другие новости раздела
$ USD66.8497(+0.63)10.11
€ EUR75.8076(+0.14)10.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?