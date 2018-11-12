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Орел12.11.2018 Понедельник 11:45
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  3. В Орле иномарка сбила семилетнюю девочку

В Орле иномарка сбила семилетнюю девочку

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12.11.2018

Авария случилась 10 ноября в 13:20 в Северном районе Орла на улице Маринченко у дома № 31.

Водитель «Ауди» допустил наезд на ребёнка, который переходил дорогу в неположенном месте. Однако госпитализация не понадобилась. Врачи отпустили девочку на амбулаторное лечение.

Как сообщает Управление ГИБДД, по факту ДТП проводится проверка.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТПГИБДД

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