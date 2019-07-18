В Орле иномарка сбила пожилого велосипедиста на пешеходном переходе
18.07.2019
ДТП случилось на Карачевском шоссе 17 июля. 80-летний орловчанин пересекал проезжую часть на велосипеде по «зебре». В этот момент он оказался под колёсами Renault Megane. 49-летний водитель иномарки, поворачивая на регулируемом перекрёстке, допустил наезд. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
По факту аварии проводится проверка.
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