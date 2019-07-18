В Орле иномарка сбила пожилого велосипедиста на пешеходном переходе

ДТП случилось на Карачевском шоссе 17 июля. 80-летний орловчанин пересекал проезжую часть на велосипеде по «зебре». В этот момент он оказался под колёсами Renault Megane. 49-летний водитель иномарки, поворачивая на регулируемом перекрёстке, допустил наезд. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

По факту аварии проводится проверка.