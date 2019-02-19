В Орле иномарка сбила пенсионерку
19.02.2019
Авария случилась 18 февраля около полудня на перекрёстке улицы Пушкина и переулка Трамвайного. «Рено Логан» ехал со стороны здания администрации Железнодорожного района. 71-летняя пенсионерка переходила проезжую часть по линии тротуаров.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель сбил женщину, выезжая на перекрёсток. Орловчанка получила травмы. Однако госпитализация ей не понадобилась.
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