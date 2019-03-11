В Орле иномарка сбила мужчину, он попал в реанимацию

ДТП случилось 9 марта примерно в 16 часов на Наугорском шоссе у дома № 17. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель, управляя автомобилем Opel Mokko, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо относительно движения машины. Пострадавшего госпитализировали в больницу имени Семашко. Сейчас он находится в реанимации.