В Орле иномарка сбила мужчину, он попал в реанимацию
11.03.2019
ДТП случилось 9 марта примерно в 16 часов на Наугорском шоссе у дома № 17. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Водитель, управляя автомобилем Opel Mokko, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо относительно движения машины. Пострадавшего госпитализировали в больницу имени Семашко. Сейчас он находится в реанимации.
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