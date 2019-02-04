В Орле иномарка не уступила дорогу «Ладе», произошло ДТП

Авария случилась на улице Весёлой 2 февраля. 30-летний водитель «Сузуки Гранд Витара», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу отечественной машине.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, в результате столкновения пострадала 46-летняя пассажирка «Лады». Врачи назначили ей амбулаторное лечение.