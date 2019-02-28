В Орле идёт ямочный ремонт улиц и дорог
28.02.2019
В данный момент работы ведутся на улице 60 лет Октября, в Маслозаводском переулке и на Болховском шоссе. Ремонт делают в ночное время.
В марте администрация Орла начнёт принимать заявки от подрядчиков на проведение других работ по ямочному ремонту. Будут заключены два контракта стоимостью до 3 миллионов рублей каждый.
Также будет проводиться ремонт улиц и дорог по гарантийным обязательствам. Предстоит привести в порядок 16 объектов. Также к настоящему моменту по гарантии отремонтировано дорожное полотно на 1-й Курской, Брестской и Полесской.
Отдельно запланирован и ямочный ремонт на Красном мосту. Кроме того, в Орле продолжаются масштабные ремонтные работы на мосту «Дружбы».
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