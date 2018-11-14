В Орле градозащитник потребовал вернуть в Комсомольский сквер гранитные плиты
14.11.2018
Юрий Малютин, экс-депутат Горсовета Орла нескольких созывов, записал видообращение. Градозащитник призвал власти Орла отменить решение о демонтаже гранитных плит в Комсомольском сквере.
Малютин подчеркнул, что стоимость этих плит в разы превышает стоимость материала, использованного на замену. Экс-депутат уточнил, что, по его мнению, речь идёт о примерно 300 погонных метрах гранита.
Накануне администрация Орла официально заявила, что плиты, демонтированные при ремонте, находятся под надёжной охраной. В основном, гранит хранится на территории муниципального предприятия «Спецавтобаза».
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