В Орле готовятся к строительству ещё четырех детсадов
11.06.2019
Их общая вместимость составит 420 ясельных мест. Садики планируется сдать до 2021 года.
Объём средств соответствующей федеральной субсидии составит 335 миллионов 900 тысяч рублей.
Такую информацию сообщила руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.
Подготовка ведётся в рамках исполнения государственной программы «Образование в Орловской области».
Также в данный момент в Орле уже ведётся строительство двух детских садов в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский». Эти объекты планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.
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