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Орел30.05.2019 Четверг 09:31
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В Орле готовится к открытию детский технопарк «Кванториум»

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30.05.2019

Он будет создан в рамках национального проекта «Образование» на базе областного Дворца пионеров и школьников им. Гагарина.

Торжественное открытие «Кванториума» и начало занятий запланировано на 2 сентября.

В рамках детского технопарка будет работать 6 направлений: IT-Квантум, Робоквантум, Автоквантум, Аэроквантум (квадрокоптеры) и Хайтек-цех.

Преподавать здесь будут высококлассные специалисты. Возглавит технопарк лауреат регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины», профессионального конкурса «Педагогический дебют», «Учитель года — 2019» Руслан Базаров.

В технопарк «Кванториум» может попасть абсолютно любой желающий в возрасте от 10 до 18 лет. Запись на занятия ведется на официальном сайте технопарка https://www.kvantorium57.ru/, здесь же размещена вся справочная информация для родителей и детей. Обучение в Кванториуме бесплатное.

Теги:ОрёлОрловская областьтехнопарккванториум

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