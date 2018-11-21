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Орел21.11.2018 Среда 14:50
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В Орле городские власти проверяют интенсивность движения маршруток в вечернее время

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21.11.2018

В областном центре проверили движение маршруток, которые обслуживают микрорайон «Лужки».

Как сообщает мэрия, специальная комиссия проверила, насколько интенсивно в вечерний период обслуживаются маршруты № 1, № 22 и № 59. Как выяснилось, после 20 часов ждать автобусов приходится примерно от 10 до 15 минут.

Ближайшие рейды пройдут на Выгонке, Весёлой Слободе, Новой Ботанике и на Силикатном.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьтранспортмаршрутки

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