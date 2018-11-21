В Орле городские власти проверяют интенсивность движения маршруток в вечернее время

В областном центре проверили движение маршруток, которые обслуживают микрорайон «Лужки».

Как сообщает мэрия, специальная комиссия проверила, насколько интенсивно в вечерний период обслуживаются маршруты № 1, № 22 и № 59. Как выяснилось, после 20 часов ждать автобусов приходится примерно от 10 до 15 минут.

Ближайшие рейды пройдут на Выгонке, Весёлой Слободе, Новой Ботанике и на Силикатном.