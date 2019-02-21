В Орле горел жилой дом на несколько квартир

Пожар произошёл на улице Шульгина 20 февраля около 18:30. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Пожару присвоили повышенный номер сложности.

В итоге одна из квартир выгорела изнутри на площади 50 квадратных метров. В другой закоптилась кухня. Остальные две квартиры не пострадали от огня.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Причины пожара и размеры ущерба устанавливаются.