В Орле горел жилой дом на несколько квартир
21.02.2019
Пожар произошёл на улице Шульгина 20 февраля около 18:30. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
Пожару присвоили повышенный номер сложности.
В итоге одна из квартир выгорела изнутри на площади 50 квадратных метров. В другой закоптилась кухня. Остальные две квартиры не пострадали от огня.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Причины пожара и размеры ущерба устанавливаются.
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