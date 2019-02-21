Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.02.2019 Четверг 11:51
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле горел жилой дом на несколько квартир

В Орле горел жилой дом на несколько квартир

Версия для печати

21.02.2019

Пожар произошёл на улице Шульгина 20 февраля около 18:30. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Пожару присвоили повышенный номер сложности.

В итоге одна из квартир выгорела изнутри на площади 50 квадратных метров. В другой закоптилась кухня. Остальные две квартиры не пострадали от огня.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Причины пожара и размеры ущерба устанавливаются.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53011

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.02.2019

В Орле полицейские и волонтёры борются с рекламой запрещённых веществ

21.02.2019

В Орловской области покинул свой пост глава Управления Федеральной Налоговой Службы

5
21.02.2019

В Орле на Комсомольской столкнулись «Ситроен» и «шестёрка»

21.02.2019

Орловский «Прометей» получил Гран-при на межрегиональном конкурсе духовых оркестров

21.02.2019

В Орле стало меньше детей-сирот

$ USD65.8568(-0.35)21.02
€ EUR74.6816(-0.13)21.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online