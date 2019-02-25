В Орле горел торговый павильон в ТЦ «Южный»
25.02.2019
Пожар случился в ночь на 23 февраля около 02:30. В результате павильон выгорел на площади 8 квадратных метров. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Обошлось без погибших и пострадавших.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53075
Другие новости раздела
25.02.2019
В Орле в отношении главы организации возбудили уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты
25.02.2019
Сегодня в Орловской области состоялся ауцион по выбору подрядчика для отлова и усыпления бродячих собак и кошек
$ USD65.5149(-0.03)23.02
€ EUR74.3332(+0.04)23.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?