В Орле горел торговый павильон в ТЦ «Южный»

Пожар случился в ночь на 23 февраля около 02:30. В результате павильон выгорел на площади 8 квадратных метров. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Обошлось без погибших и пострадавших.