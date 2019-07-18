В Орле горел многоэтажный дом у автовокзала

Пожар произошёл сегодня около 09:30 в одной из квартир четырёхэтажного дома по Комсомольской, 235-а. Это здание, которое расположено с правой стороны автовокзала.

Возгорание ликвидировали две пожарных части. Обошлось без погибших и пострадавших.

Причины ЧП выясняются.