В Орле «фронтовики» потребовали довести до ума «зебру»

Областной штаб «Народного фронта» обратился в администрацию Орла с просьбой оборудовать комплексом необходимых средств пешеходный переход, обустроенный на Грузовой улице.

«Зебра» находится у дома творчества Железнодорожного района, поэтому переходом активно пользуются несовершеннолетние. В то же время здесь нет ни мигающих светофоров, ни положенных по ГОСТу дорожных знаков. Это делает переход малозаметным для водителей и повышает вероятность ДТП.

Кстати, сам пешеходный переход также обустроили по требованию «Народного фронта» в 2018 году.