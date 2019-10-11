В Орле «фронтовики» потребовали довести до ума «зебру»
11.10.2019
Областной штаб «Народного фронта» обратился в администрацию Орла с просьбой оборудовать комплексом необходимых средств пешеходный переход, обустроенный на Грузовой улице.
«Зебра» находится у дома творчества Железнодорожного района, поэтому переходом активно пользуются несовершеннолетние. В то же время здесь нет ни мигающих светофоров, ни положенных по ГОСТу дорожных знаков. Это делает переход малозаметным для водителей и повышает вероятность ДТП.
Кстати, сам пешеходный переход также обустроили по требованию «Народного фронта» в 2018 году.
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