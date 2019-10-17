В Орле ещё в одном месте планируют запретить стоянку транспорта
17.10.2019
Знак «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» могут установить у дома по Раздольной, 41-б. Жильцы считают, что автомобили, которые постоянно паркуют в межквартальном проезде, создают серьёзную проблему для движения другого транспорта к дому и от дома.
Окончательное решение по данному вопросу примет городская комиссия по безопасности дорожного движения на ближайшем заседании. Об этом сообщили в мэрии.
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