В Орле ещё в одном месте планируют запретить стоянку транспорта

Знак «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» могут установить у дома по Раздольной, 41-б. Жильцы считают, что автомобили, которые постоянно паркуют в межквартальном проезде, создают серьёзную проблему для движения другого транспорта к дому и от дома.

Окончательное решение по данному вопросу примет городская комиссия по безопасности дорожного движения на ближайшем заседании. Об этом сообщили в мэрии.