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Орел17.10.2019 Четверг 13:27
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В Орле ещё в одном месте планируют запретить стоянку транспорта

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17.10.2019

Знак «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» могут установить у дома по Раздольной, 41-б. Жильцы считают, что автомобили, которые постоянно паркуют в межквартальном проезде, создают серьёзную проблему для движения другого транспорта к дому и от дома.

Окончательное решение по данному вопросу примет городская комиссия по безопасности дорожного движения на ближайшем заседании. Об этом сообщили в мэрии.

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