В Орле ещё на нескольких остановках установили таблички с информацией о достопримечательностях города

Они появились на остановках общественного транспорта «Главпочтамт» и «Сквер Гуртьева».

Таблички размещаются в рамках соглашения, заключённого между администрацией города и компанией «2ГИС-Орёл». Их устанавливают на безвозмездной основе — чтобы содействовать улучшению социального климата.