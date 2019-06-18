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Орел18.06.2019 Вторник 17:24
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  3. В Орле ещё на нескольких остановках установили таблички с информацией о достопримечательностях города

В Орле ещё на нескольких остановках установили таблички с информацией о достопримечательностях города

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18.06.2019

Они появились на остановках общественного транспорта «Главпочтамт» и «Сквер Гуртьева».

Таблички размещаются в рамках соглашения, заключённого между администрацией города и компанией «2ГИС-Орёл». Их устанавливают на безвозмездной основе — чтобы содействовать улучшению социального климата.

Теги:ОрёлОрловская область

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