В Орле ещё на нескольких остановках установили таблички с информацией о достопримечательностях города
18.06.2019
Они появились на остановках общественного транспорта «Главпочтамт» и «Сквер Гуртьева».
Таблички размещаются в рамках соглашения, заключённого между администрацией города и компанией «2ГИС-Орёл». Их устанавливают на безвозмездной основе — чтобы содействовать улучшению социального климата.
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