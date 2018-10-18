Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.10.2018 Четверг 11:45
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле эвакуировали школу из-за ложного сообщения о взрывном устройстве

В Орле эвакуировали школу из-за ложного сообщения о взрывном устройстве

Версия для печати

18.10.2018

В Орле эвакуировали школу из-за ложного сообщения о заложенном в здании учебного заведения взрывном устройстве.

Как пишет «Комсомольская правда», звонок поступил накануне вечером. «Телефонный террорист» позвонил в лицей № 21 имени Ермолова, расположенный на улице Игнатова, 9, и сообщил, что в здании находится взрывное устройство.

Согласно инструкциям, была проведена полная эвакуация. Сотрудники правоохранительных органов обследовали здание, но не нашли в нём никаких опасных предметов.

Сейчас личность человека, совершившего звонок, установлена.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49943

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.10.2018

В Орле может появиться сквер имени Воронова

18.10.2018

«Народным участковым» области стал полицейский из Орловского района

18.10.2018

В следующем году федеральная казна выделит Орловской области 12 миллиардов рублей

18.10.2018

В Орловской области не зарегистрировано ни одного случая гриппа

18.10.2018

23-го октября в краеведческом музее откроется выставка «Аннибаловская клятва Тургенева»

$ USD65.4026(-0.13)18.10
€ EUR75.6512(-0.27)18.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online