В Орле эвакуировали школу из-за ложного сообщения о взрывном устройстве

В Орле эвакуировали школу из-за ложного сообщения о заложенном в здании учебного заведения взрывном устройстве.

Как пишет «Комсомольская правда», звонок поступил накануне вечером. «Телефонный террорист» позвонил в лицей № 21 имени Ермолова, расположенный на улице Игнатова, 9, и сообщил, что в здании находится взрывное устройство.

Согласно инструкциям, была проведена полная эвакуация. Сотрудники правоохранительных органов обследовали здание, но не нашли в нём никаких опасных предметов.

Сейчас личность человека, совершившего звонок, установлена.