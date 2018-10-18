В Орле эвакуировали школу из-за ложного сообщения о взрывном устройстве
18.10.2018
В Орле эвакуировали школу из-за ложного сообщения о заложенном в здании учебного заведения взрывном устройстве.
Как пишет «Комсомольская правда», звонок поступил накануне вечером. «Телефонный террорист» позвонил в лицей № 21 имени Ермолова, расположенный на улице Игнатова, 9, и сообщил, что в здании находится взрывное устройство.
Согласно инструкциям, была проведена полная эвакуация. Сотрудники правоохранительных органов обследовали здание, но не нашли в нём никаких опасных предметов.
Сейчас личность человека, совершившего звонок, установлена.
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